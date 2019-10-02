Климат в Эстонии может кардинально измениться. Готовы ли вы к этому?

Rail Baltic сообщила о готовности исследования, которое оценивает влияние изменений климата на железную дорогу Rail Baltic на протяжении всего ее жизненного цикла.

Опираясь на данные погоды за последние 30 лет и государственные прогнозы климата, в исследовании пришли к выводу, что зимы в Балтийском регионе в будущем станут мягче и с меньшим количеством снега, чем сейчас. В то же время, следует считаться, например, с более частым, чем прежде, мокрым снегом, ледяным дождем и возможностью появления гололеда. Летом с большей вероятностью будут возникать волны жары, в ходе которых температура воздуха может подняться выше 40 градусов.

Также из исследования выяснилось, что вследствие более высокой температуры воздуха в будущем в Балтийском регионе в летний период ожидаются сильные дождевые шквалы и бури с грозой, которые в свою очередь могут принести более сильные порывы ветра. Все-таки важно отметить, что в климатических проекциях в части долгосрочных прогнозов штормов и скорости ветра много неуверенности.