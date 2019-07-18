Климатолог предсказал России аномальную жару. Она может накрыть даже Сибирь

Когда изменения наступят, отметил ученый, на ряд российских регионов опустится аномальная жара.

По его словам, необъяснимо высокие температурные показатели могут накрыть даже Сибирь.

Специалисты объясняют грядущее явление приходом блокирующего антициклона.

Климатолог отметил, что данные изменения не говорят о приближении глобальной катастрофы.