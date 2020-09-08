Когда закончатся дожди? Читайте прогноз погоды
Прогноз от pogoda.ee пока что не вселяет особой надежды на прекращение дождей. Остается ждать обещанного бабьего лета…
Прогноз от pogoda.ee пока что не вселяет особой надежды на прекращение дождей. Остается ждать обещанного бабьего лета…
Среда, 09.09:
Ночью: Около полуночи по центральным и восточным районам республики пройдут кратковременные дожди, на западе начнутся прояснения, во второй половине ночи повсеместно преимущественно без осадков. В начале ночи на востоке страны юго-западный ветер, по остальным районам западный, северо-западный ветер 5-12, на побережье порывами 15-18 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 6…12, на наветренной стороне побережья до 15°С.
Днем: Утром небольшая и переменная облачность, в отдельных местах пройдёт ливневой дождь. Ветер западной четверти 3-8, порывами 12 м/с. К полудню облаков станет больше и во второй половине дня осадки пройдут во многих местах. Усилится юго-западный ветер 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Вечером к островам подойдёт очередная полоса дождей и продолжится усиление юго-западного ветра порывами до 18 м/с. Температура воздуха 15…18°С.
Четверг, 10.09:
Ночью: Облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь. Ветер юго-западный и южный, утром на западе Эстонии западный, северо-западный ветер 5-11, порывами 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха 10…14°С
Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывами 15-18, на побережье 10-15, порывами 22, на северном побережье до 25 м/с. Температура воздуха 12…16°С.
Пятница, 11.09:
Ночью: Небольшая облачность, утром переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной и северо-западный 6-11, порывами 15, в начале ночи над Финским заливом 20 м/с, после полуночи постепенно ослабеет . Температура воздуха 6…11, на побережье до 14°С.
Днем: Облачно с прояснениями . Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 5-10, на побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 12..16°С.
Суббота, 12.09:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и южный 5-10, на побережье западной Эстонии порывами 15 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 14°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и южный 7-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 13..17°С.
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