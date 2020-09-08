Когда закончатся дожди? Читайте прогноз погоды

Среда, 09.09:

Ночью: Около полуночи по центральным и восточным районам республики пройдут кратковременные дожди, на западе начнутся прояснения, во второй половине ночи повсеместно преимущественно без осадков. В начале ночи на востоке страны юго-западный ветер, по остальным районам западный, северо-западный ветер 5-12, на побережье порывами 15-18 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 6…12, на наветренной стороне побережья до 15°С.

Днем: Утром небольшая и переменная облачность, в отдельных местах пройдёт ливневой дождь. Ветер западной четверти 3-8, порывами 12 м/с. К полудню облаков станет больше и во второй половине дня осадки пройдут во многих местах. Усилится юго-западный ветер 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Вечером к островам подойдёт очередная полоса дождей и продолжится усиление юго-западного ветра порывами до 18 м/с. Температура воздуха 15…18°С.

Четверг, 10.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь. Ветер юго-западный и южный, утром на западе Эстонии западный, северо-западный ветер 5-11, порывами 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха 10…14°С

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывами 15-18, на побережье 10-15, порывами 22, на северном побережье до 25 м/с. Температура воздуха 12…16°С.

Пятница, 11.09:

Ночью: Небольшая облачность, утром переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной и северо-западный 6-11, порывами 15, в начале ночи над Финским заливом 20 м/с, после полуночи постепенно ослабеет . Температура воздуха 6…11, на побережье до 14°С.

Днем: Облачно с прояснениями . Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 5-10, на побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 12..16°С.

Суббота, 12.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и южный 5-10, на побережье западной Эстонии порывами 15 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 14°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и южный 7-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 13..17°С.