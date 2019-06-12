Конец рабочей недели омрачат грозы. А что насчет выходных?

Четверг, 13.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Вероятность осадков выше на западе Эстонии. Ветер восточный 5-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха 21..27°С.

Пятница, 14.06:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 18..24, в первой половине дня на востоке до 26°С.

Суббота, 15.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи на востоке местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Солнечно и сухо. Ветер западный, северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 19..25°С.

Воскресенье, 16.06:

Ночью: Ясно и сухо. Ветер западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Солнечно и сухо. Ветер западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..26°С.