Крупнейшее наводнение в Венеции привело к первым жертвам

По его данным, из-за ЧП погиб пожилой мужчина и еще один человек, возможно, по естественным причинам.

Обе смерти произошли на острове Пеллегрина. 78-летний мужчина погиб от удара током при попытке включить электронасосы в своем затопленном доме. Еще один житель острова умер при неясных обстоятельствах, возможно, от естественных причин, уточняет "Интерфакс".

Отмечается, что вечером 13 ноября в городе уровень воды может достичь отметки 1,2 м.

До этого мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил в городе бедственное положение.

В свою очередь президент области Венето Лука Дзайа назвал произошедшее “апокалиптическим бедствием”, пишет “Немецкая волна”.

“Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80% города находится под водой. Нанесен невообразимый и устрашающий ущерб”, — сказал Дзайа. В результате наводнения повреждены многочисленные гондолы и лодки, которые ранее находились у причалов. Кроме того, затоплен первый этаж собора Святого Марка. Наводнение затронуло этот храм в шестой раз за 1200 лет. Лука Дзайа сообщил, что в связи с затоплением в Венеции закрыты все школы.

Евросоюз готов помочь Венеции

Глава региона также выразил обеспокоенность новыми осадками и снегом в соседних горах. По его словам, погодный сценарий может повторить ситуацию 2010 года со снегопадами и порывистыми ветрами, когда сумма ущерба составила 1 млрд евро.