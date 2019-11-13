Крупнейшее наводнение в Венеции привело к первым жертвам
Из-за крупного наводнения в Венеции появились первые жертвы. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Из-за крупного наводнения в Венеции появились первые жертвы. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
По его данным, из-за ЧП погиб пожилой мужчина и еще один человек, возможно, по естественным причинам.
Обе смерти произошли на острове Пеллегрина. 78-летний мужчина погиб от удара током при попытке включить электронасосы в своем затопленном доме. Еще один житель острова умер при неясных обстоятельствах, возможно, от естественных причин, уточняет "Интерфакс".
Отмечается, что вечером 13 ноября в городе уровень воды может достичь отметки 1,2 м.
До этого мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил в городе бедственное положение.
В свою очередь президент области Венето Лука Дзайа назвал произошедшее “апокалиптическим бедствием”, пишет “Немецкая волна”.
“Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80% города находится под водой. Нанесен невообразимый и устрашающий ущерб”, — сказал Дзайа. В результате наводнения повреждены многочисленные гондолы и лодки, которые ранее находились у причалов. Кроме того, затоплен первый этаж собора Святого Марка. Наводнение затронуло этот храм в шестой раз за 1200 лет. Лука Дзайа сообщил, что в связи с затоплением в Венеции закрыты все школы.
Евросоюз готов помочь Венеции
Глава региона также выразил обеспокоенность новыми осадками и снегом в соседних горах. По его словам, погодный сценарий может повторить ситуацию 2010 года со снегопадами и порывистыми ветрами, когда сумма ущерба составила 1 млрд евро.
Еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис написал на своей странице в микроблоге Twitter: “Внимательно следим за развитием событий после разрушительного наводнения в Венеции. Мои мысли — с жертвами и всеми пострадавшими. Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации поддерживает контакт с департаментом гражданской защиты Италии. ЕС готов помочь”.
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