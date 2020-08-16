Летняя погода продолжается! На неделе до 27 градусов тепла

Понедельник, 17.08:

Ясно или небольшая облачность. Преимущественно ветер северной четверти 2-8 м/с, на северном побережье в середине дня ветер повернёт к западному направлению и усилится 12 м/с. Температура воздуха 19..25°С.

Вторник, 18.08:

Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, на северном побережье ветер северо-восточный порывами 10 м/с. Температура воздуха 20..25°С.

Среда, 19.08:

Небольшая и переменная облачность. После обеда местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 22..26°С.

Четверг, 20.08:

Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 23..27°С.