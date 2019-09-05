Летняя погода вернется в Эстонию в начале следующей недели

Сегодня днем облачность, начиная с запада, уплотнится. Начавшиеся на островах осадки распространятся к вечеру на западную часть материка, возможна гроза. Ветер южный и юго-западный 5-11, на побережье порывами до 14-17 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Пятница, 06.09

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 16°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами 14 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 15..19°С.

Суббота, 07.09

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. На островах более облачно и местами пройдут ливни. Ветер юго-западный и южный 2-8 м/с, в начале ночи на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 14°С.

Днем: Переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут в основном в западной Эстонии. Ветер южных направлений 2-8 м/с, вечером в западной Эстонии порывы до 12 м/с. Температура воздуха 15..19°С.

Воскресенье, 08.09

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-восточный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье до 16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут в основном на западе Эстонии. Ветер юго-восточный и восточный 4-10, на островах и побережье после обеда усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха 16..20°С.