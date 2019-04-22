Лето неизбежно: на этой неделе — до 20 градусов тепла!

Понедельник, 22.04:

Ночью: Ясная или с небольшой облачностью без осадков погода. Ветер преимущественно юго-восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -1..+5°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье местами 9°С.

Вторник, 23.04:

Ночью: Ясная или с небольшой облачностью без осадков погода. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 15..20, на побережье местами 10°С.

Среда, 24.04:

Ночью: Ясная погода. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с, вечером в западной Эстонии юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 15..19, на побережье местами 10°С.

Четверг, 25.04:

Ночью: Ясная или с небольшой облачностью сухая погода. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 4..+8°С.

Днем: С переменной облачностью без осадков погода. Ветер юго-восточный и восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 15..20, на побережье местами 12°С.