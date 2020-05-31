Лето уже завтра! Чем порадует нас погода в первые дни июня

Понедельник, 01.06:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков, утром облачность увеличится. Ветер северный, северо-восточный 3-8, в начале ночи на юге Эстонии порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 12°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Вторник, 02.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков, после полуночи погода станет ясной. Ветер в основном восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 3..8, у поверхности почвы местами 0..-1, на островах 8..12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8, порывы до 12 м/с. Температура воздуха 14..19, на на наветренном побережье до 12°С.

Среда, 03.06:

Ночью: В основном ясно и без осадков, на юго-востоке переменная облачность. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 13°С.

Днем: Начиная с юго облачность увеличится. Вечером местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный 4-9, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 15..20, на побережье местами до 12°С.

Четверг, 04.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер восточных направлений 3-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 3-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.