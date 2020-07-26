Лето закончилось? На следующей неделе похолодает, зарядят дожди, возможны грозы(1)
Прогноз синоптиков на предстоящие четыре дня не порадует отдыхающих.
Прогноз синоптиков на предстоящие четыре дня не порадует отдыхающих.
Понедельник, 27.07
Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°C.
Днем: Переменная облачность. На западе Эстонии местами кратковременный дождь, вечером возможна гроза. Ветер преимущественно южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами до 18°C.
Вторник, 28.07
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16°C.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, на островах южный, юго-восточный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха 19..25°C.
Среда, 29.07
Ночью: Начиная с островов облачность уплотнится и пойдет дождь, опасность грозы. Ветер юго-восточный, южный 2-8, на побережье порывы до 12 м/с, утром на островах ветер перейдет к юго-западному. Температура воздуха 13..18°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь, опасность грозы, осадки местами могут быть сильными, во второй половине дня пойдут на убыль. Ветер повсеместно перейдет к юго-западному и усилится 5-11, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха 18..23°C.
Четверг, 30.07
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер юго-западный, южный 7-13, на побережье порывы до 18 м/с, к утру на западе Эстонии ветер немного ослабеет и перейдет к западному. Температура воздуха 9..15°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, опасность грозы. Ветер перейдет к западному, северо-западному и усилится 7-13, на побережье порывы до 18 м/с. Температура воздуха 15..19°C.
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