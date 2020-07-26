Лето закончилось? На следующей неделе похолодает, зарядят дожди, возможны грозы

Понедельник, 27.07

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°C.

Днем: Переменная облачность. На западе Эстонии местами кратковременный дождь, вечером возможна гроза. Ветер преимущественно южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами до 18°C.

Вторник, 28.07

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, на островах южный, юго-восточный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха 19..25°C.

Среда, 29.07

Ночью: Начиная с островов облачность уплотнится и пойдет дождь, опасность грозы. Ветер юго-восточный, южный 2-8, на побережье порывы до 12 м/с, утром на островах ветер перейдет к юго-западному. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь, опасность грозы, осадки местами могут быть сильными, во второй половине дня пойдут на убыль. Ветер повсеместно перейдет к юго-западному и усилится 5-11, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Четверг, 30.07

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер юго-западный, южный 7-13, на побережье порывы до 18 м/с, к утру на западе Эстонии ветер немного ослабеет и перейдет к западному. Температура воздуха 9..15°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, опасность грозы. Ветер перейдет к западному, северо-западному и усилится 7-13, на побережье порывы до 18 м/с. Температура воздуха 15..19°C.