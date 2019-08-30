Ливневые дожди ожидаются по всей Эстонии. Неужели летней погоде пришел конец?

Пятница, 30.08:

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливневые дожди, на востоке Эстонии возможна гроза. К середине дня на западе небо начнет проясняться и вероятность осадков уменьшится. Ветер развернется к западной четверти 2-8, во второй половине дня на северном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 19…24°С.

Суббота, 31.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи на востоке Эстонии местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Воскресенье, 01.09:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами туман. Ветер развернется к южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 16°С.

Днем: Преимущественно солнечная погода. Ветер юго-восточный 2-8, на островах вечером порывами до 11 м/с. Температура воздуха 21..26°С.

Понедельник, 02.09:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 2-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 12…18°С.

Днем: Ясная или малооблачная погода, без осадков. В западной Эстонии облачность уплотнится и вероятность осадков увеличится, возможна гроза. Ветер южной четверти 2-7 м/с, вечером на островах развернется к западной четверти. Температура воздуха 22…28°С.