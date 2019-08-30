Ливневые дожди ожидаются по всей Эстонии. Неужели летней погоде пришел конец?

В пятницу во многих местах пройдут ливневые дожди, но не стоит расстраиваться! У прогноза от pogoda.ee есть для вас и хорошие новости.
Пятница, 30.08:
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливневые дожди, на востоке Эстонии возможна гроза. К середине дня на западе небо начнет проясняться и вероятность осадков уменьшится. Ветер развернется к западной четверти 2-8, во второй половине дня на северном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 19…24°С.
Суббота, 31.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи на востоке Эстонии местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 19..24°С.
Воскресенье, 01.09:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами туман. Ветер развернется к южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 16°С.
Днем: Преимущественно солнечная погода. Ветер юго-восточный 2-8, на островах вечером порывами до 11 м/с. Температура воздуха 21..26°С.
Понедельник, 02.09:
Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 2-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 12…18°С.
Днем: Ясная или малооблачная погода, без осадков. В западной Эстонии облачность уплотнится и вероятность осадков увеличится, возможна гроза. Ветер южной четверти 2-7 м/с, вечером на островах развернется к западной четверти. Температура воздуха 22…28°С.
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