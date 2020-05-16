Май, что ты делаешь, прекрати! В воскресенье возможен мокрый снег, не исключена гроза

Воскресенье, 17.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. До полуночи местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье местами до +7°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег и не исключена гроза. Ветер юго-западный и западный 5-11, порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Понедельник, 18.05:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, иногда с мокрым снегом. Ветер западных направлений 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье с наветренной стороны до +7°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, возможен и мокрый снег. Ветер северо-западный и западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Вторник, 19.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с, на островах утром перейдет к южным направлениям. Температура воздуха 0..+5, на побережье до +7°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер неустойчивых направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Среда, 20.05:

Ночью: Начиная с северо-запада, облачность рассеется. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+7°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, иногда с мокрым снегом. Ветер северо-западный и западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

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