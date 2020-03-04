Март ожидается несколько теплее нормы

Средняя температура воздуха будет в этом месяце, скорее всего, немного выше нормы, норма составляет от 2,2 градуса мороза до 0,2 градуса тепла. Количество осадков, по прогнозу, удержится в пределах нормы или ниже, то есть около 28-44 мм.

В первой половине месяца погода будет переменчивой. По краю преобладающего в России антициклона и расширяющихся над Балтийским морем циклонов в Эстонию с юга будут временами приходить мокрый снег и дождь. После 5 марта и около 10 марта усиливающиеся антициклоны могут ненадолго принести погоду без осадков, ночи в это время будут холоднее, но дневная температура воздуха все равно будет плюсовой.

Во второй половине месяца в случае усиливающегося антициклона ночи будут ясными и холодными, а дни солнечными, суточная амплитуда температуры воздуха будет заметной — минимальная температура воздуха ночью может достигать 10 градусов мороза, а максимальная температура воздуха днем 10 градусов тепла. Средняя температура воздуха будет в таком случае близкой к норме. При более слабом или захватывающем Эстонию только краем антициклоне с Балтийского моря временами будут приходить циклоны и погода будет переменчивой.

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