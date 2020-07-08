Метеоролог предупреждает: в субботу будет шторм

“Кажется, что в субботу мы получим действительно мощный осенний шторм. Вчера на Vikerraadio было страшно об этом говорить, ведь и достоверность прогноза после четвертого дня меньше, но все-таки. После шторма погода станет спокойнее и засушливая пляжная погода получит шанс. Ключевое слово — 14 июля. Но это все сейчас на острие ножа.

Помню, как один знакомый в 2004 году сказал 20 июля, что лето же ведь только началось! Мы как раз были в Кейла и обсуждали, лето впереди или нет. Выяснилось, что было впереди.

Последняя неделя июля и первая неделя августа с точки зрения погоды для отдыха как аминь в церкви, что делать. Это с главным образом скверной погодой для отдыха летом”, — пишет Каменик.

