Метеоролог: шторма в субботу не миновать! В середине июля выяснится, придет ли к нам жара из России

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Метеоролог: шторма в субботу не миновать! В середине июля выяснится, придет ли к нам жара из России
Ekspress Meedia

Метеоролог Юри Каменик отмечает, что, к сожалению, в эту субботу придется считаться со штормом. Правда, его можно назвать прямо-таки экспресс-штормом — продлится всего пару часов. Во второй половине июля погода снова станет более летней, не исключена даже масштабная волна жары.

Те, кто следит за новостями погоды, видят, что прогнозы часто меняются. Каменик объясняет, что, например, в случае небольшого шторма сложно предсказывать, потому что путь движения может сдвигаться и это меняет многое.

По данным на сегодняшнее утро, в субботу шторм придет со стороны Западной Эстонии и затем двинется через страну. “Что означает, что на несколько часов погода будет очень плохая. Предположительно два-три часа сильного ветра и дождя”.

Когда шторм пройдет, то в дальнейшем погода будет спокойнее и суше. Все-таки он не обещает, что вся следующая неделя будет без осадков. “Сильные кратковременные дожди тут и там, но их станет меньше”.

Каменик указывает, что повезло тем, кто запланировал отпуск на вторую половину июля. “У меня все-таки ощущение, что июль будет не теплее среднего, а прохладнее. Последняя треть и конец июля должны быть с хорошей погодой для отдыха”. Он подчеркивает, что время от времени кратковременные дожди все-таки нужны, поскольку зимой ведь снега практически не было, из-за чего в почве нет запаса воды. “Вредит урожаю на полях, дождя ждали”.

С последних лет вспоминаются волны жары в Европе, в которых участвовали и мы. Каменик говорит, что в этом году по-другому. Только в Южной Европе сейчас очень тепло, местами до 40 градусов. Но зато он подчеркивает, что очаг жары есть также в России в районе Урала, немного к западу оттуда. “От нас приблизительно в тысяче километров на востоке”. Каменик говорит, что возможно, что воздушный поток в середине месяца изменится и находящаяся на востоке жара немного охлажденной придет наконец и в Эстонию. Когда в теории могла бы прийти? “14 июля — переломный момент, когда циркуляция воздуха может измениться. Но все на острие ножа — может быть, случится, но гарантии нет”, — осторожен он с прогнозом.

Зато он утешает, что как аминь в церкви у нас во второй половине лета всегда по меньшей мере полторы недели теплая погода. Также выясняется, что судя по всем годам, конец июля и начало августа на самом деле и есть то время, когда хорошо брать отпуск — наибольшая вероятность получить хорошую пляжную погоду.