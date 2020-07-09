Метеоролог: шторма в субботу не миновать! В середине июля выяснится, придет ли к нам жара из России

Те, кто следит за новостями погоды, видят, что прогнозы часто меняются. Каменик объясняет, что, например, в случае небольшого шторма сложно предсказывать, потому что путь движения может сдвигаться и это меняет многое.

По данным на сегодняшнее утро, в субботу шторм придет со стороны Западной Эстонии и затем двинется через страну. “Что означает, что на несколько часов погода будет очень плохая. Предположительно два-три часа сильного ветра и дождя”.

Когда шторм пройдет, то в дальнейшем погода будет спокойнее и суше. Все-таки он не обещает, что вся следующая неделя будет без осадков. “Сильные кратковременные дожди тут и там, но их станет меньше”.

Каменик указывает, что повезло тем, кто запланировал отпуск на вторую половину июля. “У меня все-таки ощущение, что июль будет не теплее среднего, а прохладнее. Последняя треть и конец июля должны быть с хорошей погодой для отдыха”. Он подчеркивает, что время от времени кратковременные дожди все-таки нужны, поскольку зимой ведь снега практически не было, из-за чего в почве нет запаса воды. “Вредит урожаю на полях, дождя ждали”.

С последних лет вспоминаются волны жары в Европе, в которых участвовали и мы. Каменик говорит, что в этом году по-другому. Только в Южной Европе сейчас очень тепло, местами до 40 градусов. Но зато он подчеркивает, что очаг жары есть также в России в районе Урала, немного к западу оттуда. “От нас приблизительно в тысяче километров на востоке”. Каменик говорит, что возможно, что воздушный поток в середине месяца изменится и находящаяся на востоке жара немного охлажденной придет наконец и в Эстонию. Когда в теории могла бы прийти? “14 июля — переломный момент, когда циркуляция воздуха может измениться. Но все на острие ножа — может быть, случится, но гарантии нет”, — осторожен он с прогнозом.

Зато он утешает, что как аминь в церкви у нас во второй половине лета всегда по меньшей мере полторы недели теплая погода. Также выясняется, что судя по всем годам, конец июля и начало августа на самом деле и есть то время, когда хорошо брать отпуск — наибольшая вероятность получить хорошую пляжную погоду.