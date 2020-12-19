Метеоролог: снега на рождественские праздники ждать не стоит
На рождественские праздники температура составит примерно два градуса тепла и снег не предвидится, сказал метеоролог Юри Каменик в передаче Terevisioon.
На рождественские праздники температура составит примерно два градуса тепла и снег не предвидится, сказал метеоролог Юри Каменик в передаче Terevisioon.
“В целом еще не зима, а скорее поздняя осень. Если вчера еще казалось, что к 24 числу может похолодать и выпасть снег, то теперь похолодание отложено. Возможно последний день Рождества будет напоминать зимнюю погоду, но 23, 24 и 25 декабря ожидается скорее плюсовая температура и пасмурная погода, которая не напоминает зиму”, — приводит его слова rus.err.ee.
Снег может пойти на возвышенностях, где вероятность небольшого снежного покрова составляет от 45 до 50%.
“Если кто-то хочет немного насладиться зимней атмосферой, то должен посетить, например, возвышенность Пандивере или Хаанья. В большинстве мест Эстонии ожидается бесснежное Рождество”, — сказал метеоролог и отметил, что зима этого года напоминает предыдущую.
Он выразил надежду, что небольшой снежный покров может покрыть землю к началу года.
Читайте прогноз погоды на ближайшие дни от pogoda.ee!
Суббота, 19.12:
Днем: Преимущественно облачно и местами небольшой дождь. Во второй половине дня к островам подойдет новая зона осадков, которая распространится далее на восток. Местами туман. Ветер юго-западный, южный 3-9, во второй половине дня на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха +2..+7°С.
Воскресенье, 20.12:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, после полуночи, начиная с запада, осадки пойдут на убыль. Ветер юго-западный, южный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+3, на островах до +5°С.
Понедельник, 21.12:
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер южный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Днем: Облачно. Во второй половине дня дождь и мокрый снег распространится с запада на восток, в континентальной части будет и снег. Ветер южный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+3, на островах и западном побережье до +5°С.
Вторник, 22.12:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, мокрый снег, на востоке Эстонии и снег, после полуночи осадки пойдут на убыль. Ветер южный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Днем: Облачно. Временами мокрый снег, снег, на западе Эстонии и дождь. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+2, на западе Эстонии до +4°С.
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