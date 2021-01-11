Метеорологи предупреждают: нас ждет сильная метель, штормовой ветер и 20 градусов мороза

В ночь на вторник ветер на побережье усилится до 20 м/с, на островах и северо-западном побережье материка — до 23 м/с, а на западном побережье Сааремаа и Хийумаа — аж до 25 м/с. На материковой части Эстонии ветер достигнет лишь 17 м/с.

Снегопад с метелью пройдет по всей материковой части Эстонии, в Западной Эстонии ожидается и мокрый снег.

Днем 12 января продолжатся снегопад и метель. Сильный ветер сохранится до вечера, после чего начнет ослабевать.

Метеорологи предупреждают водителей, что снегопад и метель затруднят дорожное движение: обильный снегопад ограничит видимость, а сильный ветер сделает управление автомобилем сложнее.

Также штормовой ветер может повалить деревья и вызвать перебои с электричеством и водоснабжением. Паромное движение между материком и островами может также быть под угрозой.

К концу рабочей недели температура значительно понизится. Местами можно ожидать до 20 градусов мороза.

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Вторник, 12.01:

Ночью: Облачно. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся с запада на восток, местами ожидается метель, на побережье островов возможен также и дождь. Ветер юго-восточный, южный 6-12, порывами до 15 м/с, на островах 10-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха -1…-6, на островах и западном побережье 0…+2°С.

Днем: Облачно. Пройдет снег, на побережье также мокрый снег, местами метель. Ветер юго-восточный, южный 7-11, порывами до 17 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами до 22 м/с, вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха -4…+1°С.

Среда, 13.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, на островах также мокрый снег, местами метель. Ветер юго-восточный, южный 5-11, порывы 14, на островах и побережье 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха -1…-4, на побережье островов до +1°С.

Днем: В первой половине дня облачно, во многих метсах пройдет снег, местами метель. После обеда облачно с прояснениями, осадки станут реже. Ветер юго-восточный 5-12, на побережье порывы до 17 м/с, после обеда на юге Эстонии ветер ослабеет. Температура воздуха -1…-4, на побережье островов до +1°С, вечером быстро понизится.