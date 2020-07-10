Метеорологи предупреждают: шторм "Эдуард" принесет в субботу обильные осадки и ветер до 30 м/с

Их прогнозы подтверждает и синоптик-любитель Кайро Кийтсак. По его словам, эпицентр циклона по размерам довольно маленький, поэтому сейчас трудно точно определить, где ждать максимального разгула стихии. Максимального — это означает ветра 20-28 м/c, нельзя исключать также порывов до 30 м/c.

Прогнозы, сделанные в первой половине дня в пятницу, говорят о том, что самую плохую погоду следует ожидать в Западной Эстонии и на островах. По мнению ученого Юри Каменика, пик шторма “Эдуард” придется на середину субботы. Метеорологи рисуют такой график непогоды:

- В ночь на субботу, 11 июля, Эстония окажется в зоне сильных осадков;

- Сам шторм достигнет эстонских островов утром: пройдут сильные дожди. Ветер переменных направлений до 15 м/c;

- К середине дня непогода распространится на Северную и Центральную Эстонию. Ветер усилится до 20 м/c, температура +15-19 градусов;

- После обеда ожидается кульминация шторма. Пройдут дожди, местами интенсивные, опасность гроз невелика. Ветер 18-23 м/c, на побережье и островах — до 26 м/с. Температура воздуха +15-21.

- Вечером в субботу шторм будет уходить в северо-восточном направлении, ветер (начиная с Запада Эстонии) ослабевать, до 15-20 м/c, на Западе — его скорость еще ниже. Температура воздуха 11-18 градусов тепла, поздним вечером — на два-три градуса прохладнее;

- К воскресенью шторм утихнет.

Финский метеоролог посмотрела на карту погоды и отменила поездку в Эстонию

У финского синоптика частной службы погоды Foreca Йенны Салминен представилась возможность на этих выходных совершить кратковременный круиз в Эстонию, но один взгляд на синоптическую карту заставил ее отказаться от путешествия, пишет Iltalehti.

“На побережье Эстонии на выходных прогнозируют чрезвычайно сильные порывы ветра. Они могут превышать даже 30 м/c”, — объяснила Салминен.

Советы Спасательного департамента

🔌 Отключи все электроприборы из электросети.

⛱️ Собери со двора все предметы, которые могут улететь от сильного ветра.

🚘 Запаркуй машину в гараж или под крышу.

⚡ Будь готов к перебоям в работе электричества.

📱 Заряди мобильный телефон.

🚰 Запасись питьевой водой.

🚪 По возможности оставайся дома. Закрой все окна и двери.

👵 Помоги пожилым и больным дойти безопасно до дома.

🧸 Объясни детям, что опасна молния, а не гром.

🌊 Если вы собираетесь на водоём или сейчас там, то незамедлительно сойдите на берег! Вода хороший проводник электричества, поэтому во время грозы в ней опасно находиться.

ℹ️ Держись подальше от упавших линий электропередач и сообщи о них в Elektrilevi по телефону 1343. По этому же номеру можно сообщить, если у вас отключилось электричество.

ℹ️ Сообщить о том, что что-то преграждает путь на шоссе можно по телефону 1510.

🚒 О том, что кто-то получил травму или об опасности здоровью человека звоните на номер экстренной службы 112.