Метеослужба и департамент предупреждают: вечером будет шторм с мокрым снегом, дорожные условия ухудшатся

Пойдет дождь и мокрый снег, в Северо-Восточной Эстонии также снег, осадки во многих местах сильные (10-15 мм). При плотных осадках видимость и дорожные условия плохие, сообщила государственная метеослужба Delfi.

Департамент шоссейных дорог добавляет, что “на поверхности дорог местами будет небольшой минус и может быть гололед. Будь внимателен! Небольшие изменения температуры вокруг нуля градусов тоже могут вызвать большие изменения в дорожных условиях”.