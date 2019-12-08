Метеослужба и департамент предупреждают: вечером будет шторм с мокрым снегом, дорожные условия ухудшатся
Сегодня вечером южный и юго-западный ветер начиная с Западной Эстонии усилится до 15-17 м/с, на побережье даже до 20-23 м/с.
Сегодня вечером южный и юго-западный ветер начиная с Западной Эстонии усилится до 15-17 м/с, на побережье даже до 20-23 м/с.
Пойдет дождь и мокрый снег, в Северо-Восточной Эстонии также снег, осадки во многих местах сильные (10-15 мм). При плотных осадках видимость и дорожные условия плохие, сообщила государственная метеослужба Delfi.
Департамент шоссейных дорог добавляет, что “на поверхности дорог местами будет небольшой минус и может быть гололед. Будь внимателен! Небольшие изменения температуры вокруг нуля градусов тоже могут вызвать большие изменения в дорожных условиях”.
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