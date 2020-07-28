Метеослужба предупреждает: сегодня ожидаются грозовые ливни и сильный ветер, возможен град

”28 июля по всей материковой части страны ожидаются грозовые ливни. Грозы сопровождаются сильным дождем и ветром. Возможен град”, — сообщают синоптики.

Сегодня днем ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза и град. Вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах преимущественно ветер южной четверти 3-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 19..25°C.

Среда, 29.07:

Ночью: Начиная с островов облачность уплотнится и пойдет дождь, опасность грозы. Ветер юго-восточный, южный 2-8, на островах порывы 12 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: В утренние часы облачно с прояснениями. Временами дождь, опасность грозы, осадки местами могут быть сильными. Во второй половине облачность поредеет и осадки пойдут на убыль. Ветер повсеместно перейдет к юго-западному, западному и усилится 5-11, порывы 14-16 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Четверг, 30.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, большая вероятность осадков ожидается по западу Эстонии. Ветер юго-западный, южный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 8..14, на побережье местами до 16°C.

Днем: Переменная облачность. Кратковременные дожди, опасность грозы. Ветер западный, северо-западный 5-11, порывами 14-16 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Пятница, 31.07:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, опасность грозы. Ветер западный, юго-западный, после полуночи перейдёт на северный, северо-западный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 8..14, порывами местами 16°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, опасность грозы. Ветер северный, северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..22°С.