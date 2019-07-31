МИЛОЕ ВИДЕО: Птицы тоже люди! Смотрите, как в Тарту пернатые спасаются от жары
Читатель прислал в редакцию видео, снятое несколькими днями ранее на самом пике установившейся в Эстонии жары.
Читатель прислал в редакцию видео, снятое несколькими днями ранее на самом пике установившейся в Эстонии жары.
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