МИЛОЕ ВИДЕО: Птицы тоже люди! Смотрите, как в Тарту пернатые спасаются от жары


rus.delfi.ee
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Читатель прислал в редакцию видео, снятое несколькими днями ранее на самом пике установившейся в Эстонии жары.

Как видно, от жары изнывали не только люди, но и птицы.

Смотрите ролик!