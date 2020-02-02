Многообещающий прогноз на начало недели: выпадет ли наконец снег?

Понедельник, 03.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. После полуночи, начиная с севера, во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, порывы 14, на побережье 11-14, порывами до 19 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: В первую половину дня облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. В середине дня, начиная с северо-запада, осадки прекратятся и прояснит. Ветер северо-западный 5-11, порывы 14, на побережье 11-14, порывами до 19 м/с, вечером, начиная с запада, ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 0..+3, к вечеру понизится до 0..-3°С. На дорогах скользко!

Вторник, 04.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северных направлений 3-9, на северном побережье северный, северо-западный ветер 8-12, порывы до 18 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье местами 0°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-9, на северо-восточном побережье 5-11, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0..-4°С.

Среда, 05.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер перейдет к западному, юго-западному и усилится к утру 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье местами 0°С.

Днем: Облачность увеличится. В первой половине дня небольшой снег кое-где, во второй половине дня во многих местах снег, мокрый снег, на островах и дождь. Ветер западный, юго-западный 5-12, на побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -2..+1, на западе +1..+3°С.

Четверг, 06.02: