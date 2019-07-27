27.07.2019, 21:00

Москву накроет аномальный холод. В Эстонии также резко похолодает


rus.delfi.ee
EST
Aerofoto Tallinn 6.07.2019
Foto: Andres Putting

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев сообщает, что 30 и 31 июля в Москву придет аномальный холод. Об этом информирует "Газета" со ссылкой на ТАСС.

По словам Голубева, температура в эти дни может побить рекорд 1977 года.

Синоптик сообщает, что днем погода в столице будет колебаться от 11 до 16 °C тепла, а ночью — от 5 до 10 °C.

Что касается Эстонии, то, судя по всему, похолодание дойдет и до нас. По данным gismeteo, 30 июля в Таллинне будет от 14 до 17 градусов, 31 июля — от 13 до 17.

По сообщению эстонских синоптиков, в субботу и воскресенье в Эстонии еще будет очень тепло (до 33 градусов), но с уже с понедельника температура воздуха резко упадет.

Суббота, 27.07:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами возможен туман. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 1-7, в начале ночи на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 15..20°С.
Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 2-8, порывами до 11 м/с, вечером станет северных направлений. Температура воздуха 27..31, на побережье местами 24°С.

Воскресенье, 28.07:
Ночью: Ясная погода. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 16..21°С.
Днем: Небольшая или переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-7 м/с, вечером на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 13 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 24°С.

Понедельник, 29.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, на северном побережье порывы до 13 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 12..18, местами до 21°С.
Днем: Ясная или малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18..23, местами до 25°С.

Вторник, 30.07:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Северо-восточный, северный ветер усилится 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..16°С.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Северо-восточный, северный ветер 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°С.