Москву накроет аномальный холод. В Эстонии также резко похолодает

По словам Голубева, температура в эти дни может побить рекорд 1977 года.

Синоптик сообщает, что днем погода в столице будет колебаться от 11 до 16 °C тепла, а ночью — от 5 до 10 °C.

Что касается Эстонии, то, судя по всему, похолодание дойдет и до нас. По данным gismeteo, 30 июля в Таллинне будет от 14 до 17 градусов, 31 июля — от 13 до 17.

По сообщению эстонских синоптиков, в субботу и воскресенье в Эстонии еще будет очень тепло (до 33 градусов), но с уже с понедельника температура воздуха резко упадет.

Суббота, 27.07:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами возможен туман. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 1-7, в начале ночи на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 2-8, порывами до 11 м/с, вечером станет северных направлений. Температура воздуха 27..31, на побережье местами 24°С.

Воскресенье, 28.07:

Ночью: Ясная погода. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-7 м/с, вечером на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 13 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 24°С.