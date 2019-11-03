Мягкий ноябрь заканчивается: вскоре похолодает до семи градусов мороза

Понедельник, 04.11

Ночью: Облачно. Временами дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, на побережье усилится 8-13, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: Облачно. Во многих местах дождь, мокрый снег. Вечером на северо-востоке и в центральной части Эстонии осадки перейдут в снег, возрастет опасность гололеда. Ветер северо-восточный, восточный в континентальной части 6-11, порывы до 14, на побережье 12-15, во второй половине дня порывы до 22 м/с. Температура воздуха 2..7, вечером на северо-востоке и в центральной будет около 0°С.

Вторник, 05.11

Ночью: Облачно, временами дождь, мокрый снег и снег. Восточный, северо-восточный ветер 7-12, порывы 15, на побережье 12-16, порывы до 22 м/с. Температура воздуха -1..+3, на побережье до +5°С.

Днем: Облачно, временами дождь, мокрый снег и снег. Восточный, северо-восточный ветер 7-12, порывы 15, на побережье 12-15, порывы до 22 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -1..+3, на побережье до +5°С.

Среда, 06.11

Ночью: Облачность рассеется. Преимущественно на юге снег и мокрый снег. Восточный, северо-восточный ветер 5-12, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье местами до +3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Преимущественно на юге Эстонии снег и мокрый снег. Восточный, северо-восточный ветер 5-12, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха -3..+3°С.

Четверг, 07.11

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег и мокрый снег. Восточный, северо-восточный ветер 4-10, на побережье порывы до 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -2..-7, на побережье до +1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег и мокрый снег. Ветер восточных направлений 2-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.