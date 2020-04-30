На 1 мая будет тепло и солнечно. Затем погода испортится

Пятница, 01.05

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный 3-9, на островах и западном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+2, на островах и западном побережье +3..+6°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность. На островах возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный и восточный 5-11, порывами до 14, на островах и западном побережье 17 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Суббота, 02.05

Ночью: На материке - переменная облачность, без осадков. На островах облачно и рано утром начнется дождь. Ветер юго-восточный 5-10, порывами 13, на побережье до 16 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Дождевые облака утром распространятся с островов на материк, к вечеру осадки достигнут восточной Эстонии. Ветер юго-восточный и южный 3-9, порывами 12 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 8°С.

Воскресенье, 03.05

Ночью: Переменная облачность. В начале ночи на востоке Эстонии пройдет дождь, после полуночи кратковременные осадки возможны лишь местами. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на островах южный, юго-западный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 8°С.

Понедельник, 04.05

Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 3..7°C.

Днем: Переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 11..16, на побережье местами 8°C.