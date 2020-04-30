На 1 мая будет тепло и солнечно. Затем погода испортится
По прогнозу синоптиков, погода в предстоящие длинные выходные будет неустойчивой.
По прогнозу синоптиков, погода в предстоящие длинные выходные будет неустойчивой.
Пятница, 01.05
Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный 3-9, на островах и западном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+2, на островах и западном побережье +3..+6°C.
Днем: Небольшая или переменная облачность. На островах возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный и восточный 5-11, порывами до 14, на островах и западном побережье 17 м/с. Температура воздуха 9..14°C.
Суббота, 02.05
Ночью: На материке - переменная облачность, без осадков. На островах облачно и рано утром начнется дождь. Ветер юго-восточный 5-10, порывами 13, на побережье до 16 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха 3..8°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Дождевые облака утром распространятся с островов на материк, к вечеру осадки достигнут восточной Эстонии. Ветер юго-восточный и южный 3-9, порывами 12 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 8°С.
Воскресенье, 03.05
Ночью: Переменная облачность. В начале ночи на востоке Эстонии пройдет дождь, после полуночи кратковременные осадки возможны лишь местами. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на островах южный, юго-западный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 8°С.
Понедельник, 04.05
Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 3..7°C.
Днем: Переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 11..16, на побережье местами 8°C.
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