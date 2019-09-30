На Эстонию движется жестокий шторм: ожидаются перебои в энергоснабжении и подтопления

После полуночи, начиная с Западной Эстонии, ветер (юго-западный и западный) начнет усиливаться, и к утру его порывы не островах и побережье достигнут 23 метров в секунду. Во внутренней части страны скорость ветра составит около 15 метров в секунду, днем его сила еще более возрастет, сообщают синоптики.

Можно ожидать, что под воздействием ветра сломанные деревья и их ветки могут вызвать обрыв линий электропередачи.

Большие волны повысят уровень моря, особенно значительно - в Пярну.

По оценке метеорологов, высота волн в Финском заливе составит от 3 до 4,5 метров, в заливе Лийви местами от 2 до 4 метров.

В Пярну возможно повышение уровня воды на метр, а может даже и более. В Западной и Северной Эстонии местами кратковременные дожди, не исключен дождь со снегом. Возможны осадки и на юге страны, но погода там будет более сухая.

В пяти регионах синоптики дали штормовое предупреждение второй степени, это означает, что погода будет представлять опасность для жизнедеятельности человека. "Будьте особо внимательными и постоянно следите за прогнозом погоды. Осознавайте неизбежные риски, следуйте всем рекомендациям, которые дают власти", - предупреждает Служба погоды.

Второй степени опасности штормовое предупреждение дано Харьюмаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Хийумаа и Сааремаа. Во всех этих регионах ночью сила ветра на побережье будет до 20 метров в секунду, днем - до 25 метров в секунду. Внутри уездов скорость ветра составит 15-17 метров в секунду.

Остальные уезды страны получили штормовое предупреждение первой степени, это означает, что погодные условия в определенных ситуациях могут представлять опасность.