На Эстонию идет грозовой шторм: возможны град и сильный ветер

Сегодня вечером и в ночь на вторник острова Сааремаа и Хийумаа окажутся во власти грозового шторма. Утром зона осадков распространится на западную часть материковой Эстонии и будет продвигаться на восток.
Синоптик Тайми Пальяк пояснила, что область низкого давления формируется в районе Стокгольма, восточный край которой принесет в Эстонию штормовую погоду. В течение вторника грозы пройдут по всей Эстонии, на востоке страны их вероятность немного меньше.
Осадки обещают быть обильными, не исключен также град. Дожди будут сопровождаться сильными порывами ветра, силой, ориентировочно, в 15 метров в секунду.
В ночь на среду грозовой шторм продолжится, но, по словам Пальяк, к вечеру среды непогода должна стихнуть.
Температура воздуха завтра днем в Эстонии от 16 до 20 градусов, на востоке страны — до 22 градусов.
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