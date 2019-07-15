На Эстонию идет грозовой шторм: возможны град и сильный ветер

Синоптик Тайми Пальяк пояснила, что область низкого давления формируется в районе Стокгольма, восточный край которой принесет в Эстонию штормовую погоду. В течение вторника грозы пройдут по всей Эстонии, на востоке страны их вероятность немного меньше.
Осадки обещают быть обильными, не исключен также град. Дожди будут сопровождаться сильными порывами ветра, силой, ориентировочно, в 15 метров в секунду.
В ночь на среду грозовой шторм продолжится, но, по словам Пальяк, к вечеру среды непогода должна стихнуть.
Температура воздуха завтра днем в Эстонии от 16 до 20 градусов, на востоке страны — до 22 градусов.
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