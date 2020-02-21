На Эстонию надвигается шторм, море выйдет из берегов. Спасатели просят людей запастись провизией и зарядить мобильники(38)
Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, на выходных в Эстонии усилится ветер и поднимется уровень воды в море.
Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, на выходных в Эстонии усилится ветер и поднимется уровень воды в море.
”Советуем людям на этот случай запастись едой и питьем, полностью зарядить батареи на телефонах и пауэрбанки и следить за прогнозом погоды”, — отметили в департаменте.
В случае перебоев с электричеством и мобильной связью, за новостями можно будет следить на Vikerraadio (они будут выходить каждый ровный час), используя для этого радио на батарейках или авторадио.
В целях сохранности имущества хорошо бы убрать со двора все незакрепленные предметы и перепарковать автомобиль таким образом, чтобы он не находился под деревьями.
В случае угрозы жизни звонить по номеру 112.
По имеющимся данным, на побережье Западной Эстонии вода поднимется до критической отметки: в Пярну — до 150-170 см, в Хаапсалу — до 120-140 см.
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