На Эстонию надвигается шторм. Ожидаются дожди, грозы и даже град

Грозы будут сопровождаться сильным ветром. Его порывы достигнут 15-25 м/с. Возможен град.

Как мы писали ранее, в понедельник температура воздуха в Эстонии поднимется до 27 градусов, однако всю неделю жаре будут сопутствовать дожди и грозы.

Прогноз на неделю читайте ЗДЕСЬ.