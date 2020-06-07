На Эстонию надвигается шторм. Ожидаются дожди, грозы и даже град
Государственная метеослужба предупреждает, что завтра во второй половине дня по всей Эстонии ожидаются дожди и грозы.
Государственная метеослужба предупреждает, что завтра во второй половине дня по всей Эстонии ожидаются дожди и грозы.
Грозы будут сопровождаться сильным ветром. Его порывы достигнут 15-25 м/с. Возможен град.
Как мы писали ранее, в понедельник температура воздуха в Эстонии поднимется до 27 градусов, однако всю неделю жаре будут сопутствовать дожди и грозы.
Прогноз на неделю читайте ЗДЕСЬ.
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