На Эстонию надвигается шторм. Ожидаются дожди, грозы и даже град


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Äike hilistel õhtutundidel Jõgevamaal Veia külas
Foto on illustratiivneFoto: Toomas Assak

Государственная метеослужба предупреждает, что завтра во второй половине дня по всей Эстонии ожидаются дожди и грозы.

Грозы будут сопровождаться сильным ветром. Его порывы достигнут 15-25 м/с. Возможен град.

Как мы писали ранее, в понедельник температура воздуха в Эстонии поднимется до 27 градусов, однако всю неделю жаре будут сопутствовать дожди и грозы.

Прогноз на неделю читайте ЗДЕСЬ.