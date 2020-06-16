На Эстонию надвигаются 30-градусная жара и грозы

По прогнозам синоптиков, сегодня днем — переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер переменный 2-7 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 21…26, на побережье 15…18°С.

Вторник, 16.06:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, гроза. Местами образуется туман. Ветер преимущественно восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 13…17°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременный дождь, гроза, не исключена град. Кое-где осадки могут быть сильными. Mестами туман. Ветер переменный 2-7 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 21..26, на побережье 15..18°С.

Среда, 17.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 13…18, на побережье местами 10°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно восточной четверти 3-9 м/с, на островах и во внутренних районах материковой части около полудня развернется к южной четверти. Температура воздуха 22…28, на побережье 16…20°С.

Четверг, 18.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 13…19, на островах и западном побережье местами 10°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха 24..30, на побережье 16…21°С.

Пятница, 19.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами может пройти кратковременный дождь. Ветер переменный 1-7 м/с, на островах северо-восточный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха 15…20, на побережье местами 12…14°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 25…30, на островах и побережье местами 16…21°С.

На выходных теплая, но дождливая погода сохранится. В субботу также возможны дожди и грозы, температура воздуха днем 20..26°C, на северном побережье местами 17°C. В воскресенье также ожидаются осадки. Температура воздуха днем 23..27°C, на северном побережье местами 17…22°C.