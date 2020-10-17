На Эстонию надвигаются дожди и мокрый снег

Воскресенье, 18.10:

Ночью: Преимущественно облачно. Зона дождей будет медленно двигаться с запада Эстонии в направлении Чудского озера. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15, в районе Рижского залива до 18 м/с, утром на островах развернётся на северо-западный. Температура воздуха 2..7, по юго-востоку Эстонии около 0°С, на островах и западном побережье до +9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдёт дождь, во второй половине дня также и мокрый снег, вечером осадки поредеют. До обеда по востоку Эстонии ветер юго-западный и южный, по западу Эстонии северо-западный и западный 4-10, на побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня ветер развернётся повсеместно на западный, северо-западный и усилится 6-11, на островах и западном побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Понедельник, 19.10:

Ночью: Переменная облачность. До полуночи пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега преимущественно на побережье, после полуночи повсеместно. Ветер юго-западный, западный 6-12, на побережье северо-западный порывы 18, на островах 22 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до 7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега ближе к вечеру в виде крупы. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывы 15, по западу Эстонии ветер западный и северо-западный 9-14, порывы 18, на островах 22 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

Вторник, 20.10:

Ночью: Переменная облачность. Кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега в основном на западе Эстонии и в Вирумаа. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывы 15 м/с, в начале ночи до 18 м/с. Температура воздуха 0..+4, на побережье до 7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с, до обеда порывы 13 м/с, во второй половине дня ветер будет слабый и неустойчивый. Температура воздуха 4..9°С.

Среда, 21.10:

Ночью: Облачность уплотнится. В начале ночи зона с осадками в виде дождя и мокрого снега достигнет запада Эстонии. И начнёт распространяться на материк. Ветер южный и юго-восточный 3-8, на побережье до 10, порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..+3, на островах и западном побережье до 9°С, в начале ночи по востоку Эстонии местами -1..-3°С.

Днем: Преимущественно облачно. Местами дождь, во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер южный, юго-восточный, на островах юго-западный 4-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 5..11°С.