На Эстонию надвигаются ливни и грозы

Суббота, 25.07:

Ночью: Преимущественно облачно и дождливо. Местами возможны грозы и сильные осадки. Ветер южный и юго-западный 5-12, на побережье порывами 15, в районе Рижского залива до 18 м/с. К утру на островах запада Эстонии ветер повернёт на западную четверть. Температура воздуха 9..15°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдут ливневые дожди, местами грозы. После обеда, начиная с запада Эстонии осадки станут реже. Ветер западной четверти, в первой половине дня на востоке Эстонии ветер южный 3-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 16...20°C.

Воскресенье, 26.07:

Ночью: Ясно или малооблачно, лишь в начале ночи на востоке Эстонии будет более облачно и местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье 13..16°C.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18...23°C.

Понедельник, 27.07:

Ночью: Малооблачно, на островах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-9 м/с. Температруа воздуха 9..14, на побережье местами 17°С.

Днем: Начиная с островов облачность уплотнится и дожди медленно распространятся через материк на восток, опасность гроз. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 18..23, на востоке Эстонии до 25°С.

Вторник, 28.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, опасность гроз. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, во второй половине дня ветер западный, юго-западный 3-9 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 18..23°C.