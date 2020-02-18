На Эстонию наступает очередной шторм: на выходных ветер может быть очень сильным

По сообщению pogoda.ee, сегодня днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15-18 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами 18-23 м/с. Температура воздуха 4..7°С.

Среда, 19.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Юго-западный ветер 6-10, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами 17-20 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха +1..+4°С.

Днем: Преимущественно облачно. Временами пройдет дождь и мокрый снег. Юго-западный ветер 6-12, на побережье порывами до 17 м/с, вечером развернется к западному 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха +2..+5°С.

Четверг, 20.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и западный, около полуночи, начиная с островов, развернется к северо-западному 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха понизится -3..+2°С.

Днем: Переменная облачность. Утром местами возможен небольшой снег, мокрый снег или дождь. В первой половине дня в основном северо-западный ветер 2-7 м/с, в середине дня развернется, начиная с островов, к юго-западному и южному, к вечеру усилится 5-11, на побережье островов порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.