На Эстонию обрушился снежный шторм: видимость ограничена, возможны проблемы с электричеством и водой

Сильный ветер сохранится до вечера. Снега выпадет около 10-15 см, в Восточной Эстонии — около 5 см.

Ветер юго-восточный, южный, порывами 15-17, на островах, а также западном и северо-западном побережье материка порывами 20-22 м/с, на Хийумаа и Сааремаа до 25 м/с.

Снегопад существенно ограничит видимость на дорогах. Из-за снежных заносов на дорогах и сильного бокового ветра управление транспортными средствами затруднено. Штормовой ветер может повалить деревья и привести к перебоям в электро- и водоснабжении. Паромное сообщение также может быть нарушено.