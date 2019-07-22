На Европу снова обрушилась аномальная жара. Совсем скоро достанется и Эстонии!

Вторник, 23.07:
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, в начале ночи возможна гроза. После полуночи облаков станет меньше, но местами образуется туман. Ветер преимущественно северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..26°С.
Среда, 24.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен краткововременный дождь. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха 20..25, местами до 27°С.
Четверг, 25.07:
Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 13..18°С.
Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 24..29, на побережье местами 20°С.
Пятница, 26.07:
Ночью: Ясная, сухая погода. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 13..18°С.
Днем: Небольшая или переменная облачнсоть, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 24..29°С.
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