На Европу снова обрушилась аномальная жара. Совсем скоро достанется и Эстонии!


Lenta.ru
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Kuum ilm
Kuum ilmFoto: DELFI

На северо-запад Европы обрушилась новая волна жаркого воздуха, которая может повысить температуру воздуха в Великобритании, Бельгии и Нидерландах до рекордных значений. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам Андреаса Фридриха (Andreas Friedrich), представителя немецкой метеорологической службы Deutscher Wetterdienst, ожидается жара, которая будет одной из сильнейших в последние годы. В конце этой недели повысится риск пожаров на большей части территории страны. При этом температура воздуха может на 10 градусов быть выше средней для июля. В Лондоне июльский рекорд (36,7 градуса Цельсия) будет, скорее всего, побит в четверг, 25 июля, а Париж в тот же день прогреется до 40 градусов.

По словам пресс-секретаря Метеорологической службы Великобритании, в 2003 году в Фавершаме (графство Кент, Англия) был установлен июльский рекорд в 38,5 градуса Цельсия, однако он также может быть побит. По мнению исследователей, подобные тепловые волны будут случаться на 30 процентов чаще, чем в доиндустриальную эпоху.

Причиной участившихся случаев жары являются системы высокого давления, которые предотвращают пришествие влажных атлантических масс на сушу, при этом они всасывают в себя теплый сухой воздух с юга.

По данным pogoda.ee, достанется и Эстонии. В ближайшие дни столбик термометра будет расти и в четверг-пятницу покажет почти 30 градусов.

Вторник, 23.07:
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, в начале ночи возможна гроза. После полуночи облаков станет меньше, но местами образуется туман. Ветер преимущественно северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..26°С.

Среда, 24.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен краткововременный дождь. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха 20..25, местами до 27°С.

Четверг, 25.07:
Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 13..18°С.
Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 24..29, на побережье местами 20°С.

Пятница, 26.07:
Ночью: Ясная, сухая погода. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 13..18°С.
Днем: Небольшая или переменная облачнсоть, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 24..29°С.