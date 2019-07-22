На Европу снова обрушилась аномальная жара. Совсем скоро достанется и Эстонии!

По словам Андреаса Фридриха (Andreas Friedrich), представителя немецкой метеорологической службы Deutscher Wetterdienst, ожидается жара, которая будет одной из сильнейших в последние годы. В конце этой недели повысится риск пожаров на большей части территории страны. При этом температура воздуха может на 10 градусов быть выше средней для июля. В Лондоне июльский рекорд (36,7 градуса Цельсия) будет, скорее всего, побит в четверг, 25 июля, а Париж в тот же день прогреется до 40 градусов.

По словам пресс-секретаря Метеорологической службы Великобритании, в 2003 году в Фавершаме (графство Кент, Англия) был установлен июльский рекорд в 38,5 градуса Цельсия, однако он также может быть побит. По мнению исследователей, подобные тепловые волны будут случаться на 30 процентов чаще, чем в доиндустриальную эпоху.

Причиной участившихся случаев жары являются системы высокого давления, которые предотвращают пришествие влажных атлантических масс на сушу, при этом они всасывают в себя теплый сухой воздух с юга.

По данным pogoda.ee, достанется и Эстонии. В ближайшие дни столбик термометра будет расти и в четверг-пятницу покажет почти 30 градусов.