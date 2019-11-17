На Финляндию обрушился снегопад. А ждать ли в Эстонии похолодания?

Понедельник, 18.11:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер южной четверти 2-8, на побережье порывами до 12 м/с, к утру ветер развернется к восточному, юго-восточному направлению. Температура воздуха -1…+5, на юге Эстонии и побережье островов до +7°С.

Днем: Облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. В утренние часы кое-где сохранится туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, после обеда на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5…9°С.

Вторник, 19.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Местами образуется туман. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1…5, на побережье островов до 7°С.

Днем: Преимущественно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, после обеда ветер ослабеет. Температура воздуха 4…8°С.

Среда, 20.11:

Ночью: Облачно, кое-где пройдет небольшой дождь, во многих местах образуется туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха 2…7°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха 5…8°С.

Четверг, 21.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами образуется туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха 1…5, на островах и побережье до 7°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3…7°С.