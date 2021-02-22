На лыжах больше не покататься? На ближайшие дни обещают потепление
По словам синоптика Тийми Пальяк, погода действительно начинает становиться более теплой, но небольшие снежные осадки дают надежду того, что лыжи все еще можно будет пустить в дело.
По словам синоптика Тийми Пальяк, погода действительно начинает становиться более теплой, но небольшие снежные осадки дают надежду того, что лыжи все еще можно будет пустить в дело.
Прогноз Госметеослужбы на февраль обещает на последней неделе месяца более мягкую зимнюю погоду со снегом и мокрым снегом.
Американский портал AccuWeather показывает, что завтра погода поднимется выше нуля градусов и останется на этом уровне до первых выходных марта.
Российский портал Gismeteo также обещает, что с завтрашнего дня в Эстонии потеплеет, но минусовая температура вернется уже на этих выходных. На субботу портал прогнозирует -2 градуса, а на воскресенье -3. Потом же температура будет колебаться от плюсовой до минусовой и обратно.
Синоптик Тайми Пальяк отмечает, что надежду еще позаниматься зимними видами спорта дает то, что в ближайшие дни не обещают сильных дождей, а небольшие снегопады могут поддерживать уровень снега на земле.
Читайте прогноз от pogoda.ee!
Вторник, 23.02:
Ночью: Облачно прояснениями, без осадков. Утром северо-запада Эстонии достигнет зона осадков в виде мокрого снега. Местами туман. Ветер юго-восточный, восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -4..-9, на северо-востоке Эстонии -10..-15, на островах и западном побережье -3..+1°С.
Днем: Облачно. На западе Эстонии мокрый снег и дождь, на востоке мокрый снег и снег. Опасность гололёда! Ветер юго-восточный, южный 5-11, порывы 14, на побережье до 17 м/с, во второй половине дня на западе Эстонии ветер перейдет к западному, юго-западному и ослабеет. Температура воздуха на западе Эстонии 0..+3, на востоке -2..-8°С, к вечеру повысится.
Среда, 24.02:
Ночью: Облачно. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь, к утру осадки поредеют. Опасность гололеда. Ветер перейдет к юго-западному, западному 3-8, в начале ночи на востоке Эстонии южный ветер 5-10, на побережье Вирумаа порывы до 15 м/с. Температура воздуха -4..+2°С, к утру повысится.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Юго-западный ветер усилится 5-11, на островах и побережье во второй половине дня порывы до 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.
Четверг, 25.02:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер западный, юго-западный 5-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха +2..+7°С.
Пятница, 26.02:
Ночью: В основном облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Днем: В основном облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег, во второй половине дня рблачност рассеется и осадков станет меньше. Ветер западный, юго-западный 5-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с, вечером намного ослабеет. Температура воздуха +2..+5°С.
Ни в коем случае не покупайте эти сувениры в Турции
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
Жулин о Плющенко и Тутберидзе: Некий элемент шоу-бизнеса пришел
В Литве объявили о переходе к новому сценарию по COVID-19