На лыжах больше не покататься? На ближайшие дни обещают потепление

Прогноз Госметеослужбы на февраль обещает на последней неделе месяца более мягкую зимнюю погоду со снегом и мокрым снегом.

Американский портал AccuWeather показывает, что завтра погода поднимется выше нуля градусов и останется на этом уровне до первых выходных марта.

Российский портал Gismeteo также обещает, что с завтрашнего дня в Эстонии потеплеет, но минусовая температура вернется уже на этих выходных. На субботу портал прогнозирует -2 градуса, а на воскресенье -3. Потом же температура будет колебаться от плюсовой до минусовой и обратно.

Синоптик Тайми Пальяк отмечает, что надежду еще позаниматься зимними видами спорта дает то, что в ближайшие дни не обещают сильных дождей, а небольшие снегопады могут поддерживать уровень снега на земле.

Читайте прогноз от pogoda.ee!

Вторник, 23.02:

Ночью: Облачно прояснениями, без осадков. Утром северо-запада Эстонии достигнет зона осадков в виде мокрого снега. Местами туман. Ветер юго-восточный, восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -4..-9, на северо-востоке Эстонии -10..-15, на островах и западном побережье -3..+1°С.

Днем: Облачно. На западе Эстонии мокрый снег и дождь, на востоке мокрый снег и снег. Опасность гололёда! Ветер юго-восточный, южный 5-11, порывы 14, на побережье до 17 м/с, во второй половине дня на западе Эстонии ветер перейдет к западному, юго-западному и ослабеет. Температура воздуха на западе Эстонии 0..+3, на востоке -2..-8°С, к вечеру повысится.

Среда, 24.02:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь, к утру осадки поредеют. Опасность гололеда. Ветер перейдет к юго-западному, западному 3-8, в начале ночи на востоке Эстонии южный ветер 5-10, на побережье Вирумаа порывы до 15 м/с. Температура воздуха -4..+2°С, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Юго-западный ветер усилится 5-11, на островах и побережье во второй половине дня порывы до 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Четверг, 25.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.