На многих пляжах вода уже прогрелась для купания! И температура будет расти

В солнечную и теплую погоду морская вода становится всё теплее с каждым днем. На многих крупных эстонских пляжах вода прогрелась уже выше 20 градусов.
Самая теплая вода в тартуском канале Анне и в Вырумаа на озере Тамула, где температура воды вчера днем составляла 22 градуса.
На пляжах Паралепа, Пюхаярве, Пярну и Тырва, а также на озере Харку вода 21 градус.
В озерах вода в основном 18-20 градусов — вполне подходят для купания озера Пылва, Кубия, Тюри, Вильянди и Вереви.
Несколько прохладнее вода еще в Какумяэ, а также на пляжах Штрооми и Пирита, где температура соответственно 15, 14 и 11 градусов.
Посмотреть температуру воды в местах для купания можно здесь.
На официальных пляжах температура воды отмечена цветом флагов. Зеленый флаг означает, что вода 19 градусов или выше, желтый — от 16 до 18, а красный флаг развевается тогда, когда температура воды ниже 16 градусов.
Официальный пляжный сезон начинается 1 июня и длится до 31 августа. Департамент здоровья в этом году утвердил 50 общественных мест для купания, в этом году в этот список добавлен пляж Рейу в Пярнумаа.
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