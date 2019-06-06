На многих пляжах вода уже прогрелась для купания! И температура будет расти

Самая теплая вода в тартуском канале Анне и в Вырумаа на озере Тамула, где температура воды вчера днем составляла 22 градуса.

На пляжах Паралепа, Пюхаярве, Пярну и Тырва, а также на озере Харку вода 21 градус.

В озерах вода в основном 18-20 градусов — вполне подходят для купания озера Пылва, Кубия, Тюри, Вильянди и Вереви.

Несколько прохладнее вода еще в Какумяэ, а также на пляжах Штрооми и Пирита, где температура соответственно 15, 14 и 11 градусов.

Посмотреть температуру воды в местах для купания можно здесь.

На официальных пляжах температура воды отмечена цветом флагов. Зеленый флаг означает, что вода 19 градусов или выше, желтый — от 16 до 18, а красный флаг развевается тогда, когда температура воды ниже 16 градусов.

Официальный пляжный сезон начинается 1 июня и длится до 31 августа. Департамент здоровья в этом году утвердил 50 общественных мест для купания, в этом году в этот список добавлен пляж Рейу в Пярнумаа.