На наступающей неделе нам обещают грозы и жару до 27!

Понедельник, 20.05:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Вечером на западе Эстонии возможны кратковременные дожди. Ветер восточный и юго-восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 23..27, на побережье местами 16°С.

Вторник, 21.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В западной и центральной Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный и южный 1-7, на побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха 11…17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачнсоть. Во многих местах на материке пройдёт кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточных направлений 1-7, на северном побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье из-за морского бриза местами 16°С.

Среда, 22.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 11..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно восточных направлений 1-7 м/с, во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха 22..27, на побережье из-за морского бриза местами 16°С.

Четверг, 23.05:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный и северо-восточный 1-7, на северном побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха по северу Эстонии 9..12, по югу Эстонии 12..16°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, по северу Эстонии порывами 12-15 м/с. Температура воздуха в северной Эстонии 13..17, в южной Эстонии 18..22°С.