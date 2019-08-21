На озере в штате Монтана стихия убила более 11 тысяч птиц

Град побил дома и автомобили в населенных пунктах. Кроме того, досталось и дикой природе. На озере Биг-Лейк в округе Стиллуотер он стал причиной гибели более 11 тысяч водоплавающих птиц, сообщает Комиссия по рыболовству, дикой природе и паркам штата (FWP).

Биологи отмечают, что 5% выживших уток и 30-40% пеликанов получили во время стихии травмы. Они опасаются, что часть популяций не сможет оправиться от ранений. Кроме того, пернатым угрожают болезни из-за процессов гниения тушек погибших птиц.