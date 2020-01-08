На рабочей неделе погода серая, мокрая, ветреная. А в выходные?
Смотрите прогноз от pogoda.ee, что силы природы приготовили для нас на ближайшие дни.
Смотрите прогноз от pogoda.ee, что силы природы приготовили для нас на ближайшие дни.
Четверг, 09.01:
Ночью: На востоке Эстонии облачно с прояснениями и в начале ночи небольшие осадки. На западе прояснит и без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12, на побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха +1..+5°C.
Пятница, 10.01:
Ночью: Облачность уплотнится и на юго-западе Эстонии начнется дождь и мокрый снег. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха в северной Эстонии -1..-3, в южной Эстонии 0..+3°С.
Днем: Преимущественно облачно. В основном на юге Эстонии дождь, мокрый снег, кое-где и снег. Ветер перейдет к северным направлениям 3-8 м/с, вечером в районе Рижского залива северо-восточный ветер порывы до 14 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.
Суббота, 11.01:
Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи на юго-востоке Эстонии мокрый снег и снег. Ветер перейдет к западному, юго-западному 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье до +3°С.
Днем: Переменная облачность, без осадков. В течение дня юго-западный ветер усилится 6-12, порывы 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.
Воскресенье, 12.01:
Ночью: Облачно. Мокрый снег, дождь. Опасность гололеда. Ветер юго-западный 6-12, порывы 15, на островах и побережье 12-15, порывы 22 м/с. Температура воздуха -1..+4°С, к утру повысится.
Днем: Облачно. Дождь. Вечером осадки прекратятся и прояснит. Ветер юго-западный 6-12, порывы 15, на островах и побережье 12-15, порывы 22 м/с, вечером перейдет к западному и немного ослабеет. Температура воздуха +3..+7°С.
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